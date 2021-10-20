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Sahte AdaPass davasında 1 tutuklu daha

Sahte AdaPass kaydı yaptırdığı tespit edilen bir kişi daha mahkemeye çıkarıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 19:58
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Sahte AdaPass davasında 1 tutuklu daha
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Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Kaşife Kerim Seeballuck, sahte AdaPass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlı Kaşife Kerim Seeballuck’un Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Temmuz ve Ağustos ayları arasında zanlının, Can Polat’ın aracılığı ile özel bir şirkette aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde kendisi ve oğlunu çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 7 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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