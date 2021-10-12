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Sahte Adapass kullandı

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı A.K, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ekim 2021 Salı 14:49
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Sahte Adapass kullandı
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(Kamalı Haber)

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı A.K, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Haziran ve Temmuz ayları arasında zanlının , özel bir şirkette aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M'ye  ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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