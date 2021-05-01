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Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme

01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:33
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Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme

BAIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

29.04.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de, A.E.İ.(K-42), Türkiye’de tescili olan şirketinin KKTC’de şubesini açıp tescilledikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığından kira ve personel maaşı katkısı almak için, konu iş yerinin adresini KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylatmak maksadı ile, mal sahibinin bilgisi dışında, söz konusu şirket adına kira sözleşmesi hazırlayıp mal sahibi adına imzalayıp sahtelediği kira sözleşmesini Gelir ve Vergi Dairesine verilmesini sağlamak suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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