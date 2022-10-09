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Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...

Düşük notlarını sahte olarak düzenlediği iddia edilen Transcript üzerinde yükselterek okul kaydı yapmaya çalıştığı iddiası ile tutuklanan zanlı H. C. D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Ekim 2022 Pazar 14:35
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Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...



(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen 12 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de, yurtdışında sakin zanlı H. C. D. notlarının düşük olması sebebiyle, okul kaydı yaptırabilmesi için sahte olarak düzenlemiş olduğu ders notları dökümünü (Transcript) Girne Amerikan Üniversitesi Öğrenci İşleri Bölümüne, elektronik posta yolu ile göndermek suretiyle suç işlemeye teşebbüs ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikayet üzerine arana kişi olarak kaydedildiğini ve 8 Ekim 2022 tarihinde K.K.T.C'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini yapmış olduğu beyanlarının araştırılacağını ayrıca söz konusu evrakın orijinalinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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