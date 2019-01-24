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Sahte berber tutuksuz yargılanacak

Zanlı Ahmet Uludağ, dün teminat amaçlı mahkemeye huzuruna çıkarıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 15:34
Sahte berber tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek sahte olarak kendi adına düzenlenmiş olan berberlik ustalık belgesini görevli memura verip, tedavüle sürerek denklik belgesi temin etmeye çalışan zanlı Ahmet Uludağ, dün teminat amaçlı mahkemeye huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Aygün Karagil, zanlının Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme meseleleriyle methaldar olduğunu belirtti. Karagil, zanlı Ahmet Uludağ’ın 10.01.2019 tarihinde Lefkoşa’da KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek sahte olarak kendi adına düzenlenmiş olan berberlik ustalık belgesini görevli memura verip tedavüle sürerek denklik belgesi temin etmeye çalıştığını mahkemeye aktardı. Karagil, “Mesele ile ilgili olarak Ahmet Uludağ 15.01.2019 tarihinde yurt dışına çıkış yapmış olup 20.01.2019 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilip derdest emri gereği tutuklanmıştır” dedi. Karagil, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Ahmet UludağSahte BerberMahkemeHaberGündemKıbrıs
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