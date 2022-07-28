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Sahte beyanda bulunmuştu... Teminatla serbest...

Sahte beyanla kayıt temini yapmak suçlaması ile tutuklanan zanlı A.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 13:24
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Sahte beyanda bulunmuştu... Teminatla serbest...
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis 21.6.2022 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğün gelen zanlı A.Y'nin G.A.Y (E-5) T.C kimlik kartı ayrılmış olduğu eşi M.C'de (K-31 GKRY) olduğunu bildiği halde kayıp olduğunu söyleyip Sahte Beyanla Kayıt temin edip Sahte Evrak Düzenlenmesini sağladığını belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının 9 Temmuz 2022 tarihinde Girne Turizm Limanından Genco Antreas Yıldırım ile birlikte yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmiş ve aleyhine görüldüğü yerde tutuklanması için derdest emri temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlının 24 Temmuz 2022 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısında Güney Kıbrıs’a geçmek istediği bir sırada tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek,  zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 

Son Güncelleme: 28.07.2022 13:37
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