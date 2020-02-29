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Sahte doktor skandalı

Sahte doktorluk yaparak insanları hiç hasta olmayacakları vaadiyle kandıran zanlı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:20
1040 Okunma
Sahte doktor skandalı

Ülkede sahte doktorluk yapıp ilaç satan Max Nabi tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 2019 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde İ.Y. isimli şahsa hiç hasta olmayacağı vaadiyle 7 bin euro değerinde ilaç sattığını söyledi. Polis, zanlı ile ilgili önceki gün yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, Girne’de kaldığı otel odasında tespit edilip gözaltına alındığını, zanlının odasında birçok ilaç ele geçirdiklerini, üzerlerindeki etikette vitamin yazıldığını ancak içeriğinin araştırılacağını ifade etti.

BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Zanlının Gazimağusa’da da terapi seansları düzenlediğine dair bilgi aldıklarını, yapılan soruşturmada 3 başka şahsın daha zanlıdan ilaç aldığını belirlediklerini kaydeden, bu yönde de soruşturma yaptıklarını kaydeden Yanaroğlu, tespit edilen 3 şahıstan birinin daha şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, otel odasında bulunana ilaçların içeriğinin araştırılacağını ve başka şikâyetçilerle görüşüleceğini belirten polis, zanlının 5 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte DoktorKıbrısTutuklama
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AYŞE 2020-02-29 10:02:33

MÜSTAHAKTIR SİZE. HİÇ HASTA OLMAMA İLACIYMIŞ. GÜLDÜM VALLAHİ. NERDE YAŞARSINIZ AMA

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