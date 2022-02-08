Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Flaş Haber
Lefkoşa'da ani ölüm!
Kapat

Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi

Ercan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile önce ülkemize gelen ve daha sonra çıkış yapmak isterken tespit edilen sanık Kenan Dudioğlu aleyhindeki karar açıklandı.

08 Şubat 2022 Salı 16:06
91 Okunma
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
banner108

(Kamalı Haber)

Ercan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile önce ülkemize gelen ve daha sonra çıkış yapmak isterken tespit edilen sanık Kenan Dudioğlu aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Kıdemli Yargıç Kâtip açıkladı.

Kâtip sanığın işlemiş olduğu suçun sahte para tasarrufu suçu olduğunu ve bu tür suçlara ciddi cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç sanığın ülkemize Türkiye’den temin etmiş olduğu sahte paralar ile geldiğini ancak burada tedavüle sürmeden ve kimseyi mağdur etmeden geri döneceği sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın sahte paraları tedavüle sürmemesini lehine değerlendirmiş olsalar da bu suçun caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek heyet olarak sanığı 4 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim