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Sahte dolarlara dikkat!

16 Haziran 2022 Perşembe 14:29
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Sahte dolarlara dikkat!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde bulunan bir şahsın, 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet sahte ABD Dolarlarını tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle Sürülen Sahte Banknotların Seri Numaraları;

KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L

Polis söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri konusunda uyardı.

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