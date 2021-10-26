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Sahte dolarları tedavüle sürdü

26 Ekim 2021 Salı 12:36
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Sahte dolarları tedavüle sürdü
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POLİS'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

25.10.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Tekno Point isimli iş yerine müşteri olarak giden A.A.A.(K-26), konu iş yerinden satın almış olduğu cep telefonlarına karşılık tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB 74166180 D ve KB 75652583 D seri numaralı iki adet 50 ABD Dolarını verip tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklanmış olup, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan MF 48086124 J ve ME 61937627 I seri numaralı 2 adet 20 ABD Dolarları ile PB 03408656 A seri numaralı bir adet de 10 ABD doları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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