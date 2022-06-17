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Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı

Sahtekarlıkla Para Temini suçundan tutuklanan zanlı P.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Haziran 2022 Cuma 14:17
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Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
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(Kamalı Haber)

Sahtekarlıkla Para Temini suçundan tutuklanan zanlı P.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, Huzurdaki zanlının Sahtekarlıkla Para Temini suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.04.2022-14.06.2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da sakin zanlının (E-27 Öğrenci Nijerya) kendisini sahte davranışla emlak işi yaptığı gerekçesi ile tanıtmış olduğu Lefkoşa' da sakinler M.M'den 900 Dolar, E.M.C'den 1100 Dolar, N.M.M'den 1000 Dolar,I.R.L'den (E-19) 500 Dolar, A.M.M'den(E-22) 1300 Dolar, F.F. VE S.B'den 750 Sterlin toplamda 4 bin 800 Dolar ve 750 Sterlin parayı kapora maksatlı alıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanları araştırılmakta ayrıca müştekilere kiralamak vaadinde bulunup para temin ettiği ve gösterdiği ikametgahların tespit çalışması ve ifadelerin temininin devam ettiğini belirtti.

Polis, ayrıca mesele ile ilgili bağlantılı olarak yeni şikayetçilerin ortaya çıkması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte zanlının müştekilere vermiş olduğu imzalı kağıtların da araştırılması gerektiğini anlattı.

Polis, meselenin çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde devam etmekte olup zanlının serbest kalması halinde şikayetçilere ve soruşturmaya etki etmesi kuvvetli bir ihtimal olduğundan soruşturmayı salimen tamamlayabilmek için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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