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Sahte emlakçı iki kişiyi dolandırdı!

Girne’de, bir şahıs, emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtıp, iki kişiyi dolandırdı.

03 Mart 2022 Perşembe 12:01
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Sahte emlakçı iki kişiyi dolandırdı!
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Polisten yaşanan durumla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

22 ve 28 Şubat 2022 tarihlerinde, Girne’de, bir şahıs, emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtıp, dolandırmak niyetiyle Girne’de iki farklı adreste bulunan ikametgahı başka şahıslara kiralayacağını beyan ederek, konu şahıslardan kira ücreti olarak toplam 24,800 TL ve 1.400 ABD Doları parayı sahtekarlıkla temin etmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.Ş.(E-26) 02.03.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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