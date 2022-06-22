Sahte emlakçı öğrenci çıktı!

(Kamalı Haber)

Sahtekarlıkla Para Temini suçundan tutuklanan zanlı Paul Ehımotor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı.

Polis, Huzurdaki zanlı Paul Ehımotor’un Sahtekarlıkla Para Temini ve ikamet izinsiz ikamet etme suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.04.2022-14.06.2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da sakin Paul Ehimotor’un (E-27 Öğrenci Nijerya) kendisini sahte davranışla emlak işi yaptığı gerekçesi ile tanıtmış olduğu Lefkoşa' da sakinler Mangola Muhambe’den 900 Dolar, Efile Muyunga Cyntıa’dan 1100 Dolar, Neasdonal Mashebo Mufwansoni’den 1000 Dolar, Isaac Rusahri Lusafu’dan (E-19) 500 Dolar, Axel Massamba Mavuzı’den (E-22) 1300 Dolar, Fortuna İsimba Fale ve Elysse Shemba Balupa’dan 750 Sterlin toplamda 4 bin 800 Dolar ve 750 Sterlin parayı kapora maksatlı alıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Mart 2019 tarihinden beri ikamet izinsiz olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, için zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.