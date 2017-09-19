Lefkoşa’da A.U.Ş (E-32) ve S.D. (K-30), temmuz-eylül ayları arasında başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluklarında olduğunu söyleyerek, dört ayrı kişiye kiralamaya kalkarak sahtekarlıkla 18 bin 200 TL nakit para temin etmekten tutulandı.
Sahte emlakçılar yakalandı!
Lefkoşa’da A.U.Ş (E-32) ve S.D. (K-30), temmuz-eylül ayları arasında başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluklarında olduğunu söyleyerek, dört ayrı kişiye kiralamaya kalkarak sahtekarlık yaptı.
19 Eylül 2017 Salı 15:40