Sahte emlakçılar yakalandı!

Lefkoşa’da A.U.Ş (E-32) ve S.D. (K-30), temmuz-eylül ayları arasında başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluklarında olduğunu söyleyerek, dört ayrı kişiye kiralamaya kalkarak sahtekarlık yaptı.