Sahte emlakçıların biri serbest, diğeri tutuklu

Devrim Demir

Lefkoşa’da başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluğundaymış gibi gösterip farklı kişilere kiralayan zanlılar Ahmet Uğurluşanlıtürk aleyhindeki soruşturması devam ederken, Seran Dobran’ın soruşturması tamamlandı.

Lefkoşa’da kiralık ev sitelerine kiralama yetkisi olmadığı başka evlerin resimlerini kullanarak Lapis Emlak adı altında yayınlayarak kiralayan Lapis Emlak Direktörü zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk, sahte kiralama sözleşmeleri ile kiralayarak sahtekârlıkla 24 bin 700 TL zimmetine geçirdi.

Seran Dobran ise, Uğurluşanlıtürk’ün yönlendirmesi ile ev kiralamak isteyenlere kendini ev sahibi olarak tanıttı.

Uğurluşanlıtürk ve Dobran dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Seran Dobran’ın davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 20 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yargıç Kürşad ayrıca aleyhine yürütülen soruşturma devam eden zanlı Uğurluşanlıtürk’ün ise 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Parayı aldılar evleri kiralamadılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, Temmuz – Eylül 2017 ayları içerisinde Lefkoşa’da kiralık ev sitelerine aslında kiralama yetkisi olmadığı başka evlerin resimlerini kullanarak Lapis Emlak adı altında yayınlayarak kiralayan Lapis Emlak Direktörü zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün sahte kiralama sözleşmeleri ile kiralayarak sahtekârlıkla 24 bin 700 TL para aldığını söyledi.

Polis zanlı Seran Dobran’ın ise zanlı Uğurluşanlıtürk’ün isteği üzerine evleri kiralayan şahısları arayarak kendisini ev sahibi olarak tanıttığını ve evlerin tadilatının sürdüğünü belirterek daha sonra teslim edecekleri beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın zanlı Seran Dobran aleyhine olan kısmının tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep ederken zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün aleyhine ise her gün yeni bir şikayet geldiğini belirterek soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.