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Sahte evrak davası sürüyor

16 Ağustos 2019 Cuma 09:53
Sahte evrak davası sürüyor

(Kamalı Haber) - Başkalarına ait evleri sahtekârlıkla şirketine devrettiği iddiasıyla tutuklanan İşadamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı Serdar Özbekoğlu yeniden mahkemeye çıkarılacak. Sahte evraklarla şahıslara ait mülkleri kendisine ait şirkete devrettiği iddia edilen İş insanı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu hakkındaki soruşturma genişleyerek devam ediyor

Soruşturma kapsamında 25 Temmuz’dan beridir tutuklu bulunan iki zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak. Son olarak 11 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılan ve haklarında 7 gün tutukluluk süresi alınan zanlıların sahtekârlıkla temin ettiği mülk sayısının 13’e çıktığı, mağdur sayısının ise 22’ye çıktığı açıklanmıştı. Polis, zanlılar hakkındaki şikâyetlerin gün geçtikçe arttığını söylemişti. Her iki zanlı da gönüllü ifade verip suçlamaları kabul etmişti.

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Sahte Evrak
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