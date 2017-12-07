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Sahte evrakla ehliyet vermekle suçlanıyor

Aralarında 3 trafik müfettişi ve 1 şoför okulu sahibinin bulunduğu sahte evrak düzenleyerek ehliyet verme olayında bu kez Emirzade Tilki tutuklandı...

07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
Sahte evrakla ehliyet vermekle suçlanıyor
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Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre; polisin sahte evrak düzenleyerek ehliyet verme soruşturmasında Emirzade Tilki de tutuklandı. Tilki sahte evrakla ehliyet vermekle suçlanıyor.

Polisin Ekim ayı içerisinde 8 aylık soruşturma sonrasında sahte evrak düzenleyerek ehliyet verme suçlaması ile ilgili olarak tutukladığı Savaş Gökdeniz, Taner Nusret, Münür Gayi ve Yahya Ergör'ün ardından dün de Emirzade Tilki'nin tutuklandığı öğrenildi.

Tilki'nin Gökdeniz, Nusret, Gayi ve Ergör'ün teminata bağlanmasının ardından polisin devam eden soruşturması neticesinde tutuklandığı öğrenilirken, Tilki’nin bugün tutuksuz yargılanma talebi ile mahkemeye çıkarılacağı edinilen bilgiler arasında.

SORUŞTURMA GAYİ ALEYHİNE YAPILAN ŞİKAYETLE BAŞLADI

Olay ile ilgili soruşturma 2017 Şubat ayında Polis Genel Müdürlüğü’ne Sürüş Ehliyeti Müfettişi Münür Gayi aleyhinde yapılan şikayet üzerine başlamıştı.

8 ay boyunca soruşturmasını büyük bir gizlilik içinde yürüten polis ekipleri Ekim ayının sonunda ise yürütülen soruşturma çerçevesinde ve Ergüneş Şoför Okulu’ndan emare alınan evraklarda yapılan incelemede müfettiş Münür Gayi ile birlikte Taner Nusret ve Savaş Gökdeniz’in  “Sahte resmi evrak düzenleme”, “Evrak sahteleme”, “Sahtekarlıkla kayıt temini”, “Rüşvet” ve “Menfaat temini için sahte, gerçek dışı veya hukuka aykırı evrak düzenleme, imzalama, tasdik etme veya verme” suçlarına karıştığını tespit ederek 3 trafik müfettişi ile Ergüneş Şoför Okulu sahibi Yahya Ergör’ü tutuklamıştı.

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