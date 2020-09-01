Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar

Sahtekarlıkla para temin etmekten poliste tutuklu bulunan H.S.’nin (E-32), pandemi döneminde devletten 1500TL maaş desteği almak için sahte vekaletler hazırlayıp tasdik memuru Ö.C.’ye (E-44) de onaylatarak sahtekarlıkla 27 bin TL temin ettiği ortaya çıkarıldı. Ö.C. de tutklandı.

Polis, zanlı H. S.’ın faal olmayan bir temizlik şirketi adına 2020 Nisan ve Mayıs aylarında 34 kişi adına zanlı Ö.C’nin huzurunda çalışanlar varmış gibi sahte olduğuna inanılan vekaletnamelerle, Covid 19 döneminde devletin katkı olarak çalışanlara verdiği bin 500 TL devlet katkısını kendisinin aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı H. S.’ın 27 bin TL sahtekârlıkla temin ettiğini anlattı.

Yargıç Temay Sağer zanlıların tutuksuz yargılanması kararını verdi.