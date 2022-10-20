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Sahte İtalyan kimliği ile KKTC'ye girmeye çalıştı!

"Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından tutuklanan zanlı M.P mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Ekim 2022 Perşembe 14:40
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Sahte İtalyan kimliği ile KKTC'ye girmeye çalıştı!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı M.P'nin "Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 19.10.2022 tarihinde 09.38’de Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısına GKRY' den gelip Antonio Federico adına bürünüp üzerine kendi resmini koyup sahtelemiş olduğu resmi evrak olan İtalya kimliğini görevli memura verip tedavüle sürüp KKTC'ne giriş yapıp sahte davranışla kayıt temin ettiğini belirtti.

Polis, adı edilen şüpheli davranışlarından dolayı sorgulanıp konu suçları işlediği tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığından ve tahkikatın geniş çaplı sürdürüldüğünden dolayı başka şahısların da tespit edilmesi muhtemel olduğundan zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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