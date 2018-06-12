Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95839
ALTIN
189.807
DOLAR
4.5471
STERLİN
6.0976
EURO
5.3604
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?
Kadınlar sevdiği adamı neden terk...
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
banner34

Sahte kayıt belgesi aranıyor

Türkiye’de kiraladıkları arabanın plakasını değiştirerek sahte evraklarla KKTC’ye getirdiği ortaya çıkan Aydın Shahin aleyhindeki soruşturma devam ediyor

12 Haziran 2018 Salı 10:55
Sahte kayıt belgesi aranıyor

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Mayıs ayında İstanbul’da kiraladıkları arabanın plakasını değiştirip sahte evrakla KKTC’ye sokan zanlı Aydın Shahin aleyhindeki soruşturma devam ederken, Shahin’in suç ortağı Fatih Kılıç’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli girişim yapıldı.

8 Haziran’da Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi alınan zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kayıp bir çok emarenin bulunması için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Aracı Liman’dan Shahin teslim aldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Aydın Shahin’in “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından tutuklandığını anlattı.

banner39
Drangoz, zanlı Aydın Shahin ve Fatih Kılıç’ın İstanbul’da kiraladıkları aracı çalarak, başka plaka takıp 4 Haziran’da Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuklarını anımsattı.

Zanlılardan Aydın Shahin’in çalıntı araç ile ilgili Türkiye’de hazırladıkları sahte belgeyi Girne Limanı’nda görevliye vererek aracın ülkeye girişini sağladığını tespit ettiklerini kaydeden polis, Shain’in 7 Haziran tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Polise yardımcı olmuyor

Drangoz, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Fatih Kılıç’ın 6 Haziran tarihinde ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade etti. Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Kılıç’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Drangoz, Türkiye’de hazırlanan sahte evrağın henüz tespit edilmediğini ve zanlı Shahin’in olayla ilgili ifade vermediğini kaydetti.

Zanlıdan yapılan sorgulamada, suçlamaları ret ettiğini kaydeden polis, Shahin’in verdiği ifadede suçu ülkeden kaçan arkadaşı Kılıç’ın işlediği yönünde ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Drangoz, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKEL'in eleştirilerine net mesajlar verdi
AKEL'in eleştirilerine net mesajlar verdi
Gürültü yapan yanacak
Gürültü yapan yanacak
Adalıer, birlik ve dernek yöneticileri ile görüştü
Adalıer, birlik ve dernek yöneticileri ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim