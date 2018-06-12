Sahte kayıt belgesi aranıyor

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Mayıs ayında İstanbul’da kiraladıkları arabanın plakasını değiştirip sahte evrakla KKTC’ye sokan zanlı Aydın Shahin aleyhindeki soruşturma devam ederken, Shahin’in suç ortağı Fatih Kılıç’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli girişim yapıldı.

8 Haziran’da Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi alınan zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kayıp bir çok emarenin bulunması için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Aracı Liman’dan Shahin teslim aldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Aydın Shahin’in “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Drangoz, zanlı Aydın Shahin ve Fatih Kılıç’ın İstanbul’da kiraladıkları aracı çalarak, başka plaka takıp 4 Haziran’da Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuklarını anımsattı.

Zanlılardan Aydın Shahin’in çalıntı araç ile ilgili Türkiye’de hazırladıkları sahte belgeyi Girne Limanı’nda görevliye vererek aracın ülkeye girişini sağladığını tespit ettiklerini kaydeden polis, Shain’in 7 Haziran tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Polise yardımcı olmuyor

Drangoz, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Fatih Kılıç’ın 6 Haziran tarihinde ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade etti. Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Kılıç’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Drangoz, Türkiye’de hazırlanan sahte evrağın henüz tespit edilmediğini ve zanlı Shahin’in olayla ilgili ifade vermediğini kaydetti.

Zanlıdan yapılan sorgulamada, suçlamaları ret ettiğini kaydeden polis, Shahin’in verdiği ifadede suçu ülkeden kaçan arkadaşı Kılıç’ın işlediği yönünde ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Drangoz, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.