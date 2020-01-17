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Sahte kaza olayında 1 kişi serbest kaldı

17 Ocak 2020 Cuma 17:09
Sahte kaza olayında 1 kişi serbest kaldı

(Kamalı Haber) – Sahte kaza düzenleyerek sigortadan para almaya çalıştıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca dün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlılar Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca’nın, Suç işlemek kasti ile gizli ittifak kurmak, Amme Fesatçılığı ve Suç işlemeye teşebbüs suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlılar; 13.01.2020 tarihinde Lefkoşa Dikmen Anayolunun 4. kilometrelerinde daha önceden sigorta şirketini dolandırma kastı ile planlamış oldukları TND 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirlerine vurup kasıtlı bir şekilde hasara uğramalarını sağlayıp olay yerine gelen polislere kaza yaptıkları hususunda yalan beyan vererek amme fırsatçılığında bulunup suç işlemeye teşebbüs ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların 23 Ocak 2020 tarihinde temin edilen derdest emri tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların adının birçok kazada isimlerinin geçtiğini ve sigorta şirketlerinden para aldıklarını ve yeni tutuklamalar olabileceğini belirtti. Polis, bu aşamada meselenin tahkikatı henüz yeni başlamış olup zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yapılacağı, alınacak olan ifadelerin olduğu ayrıca zanlıların daha önceden benzer suçlarının olup olmadığının araştırılacağından zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. 

Zanlı Murat Çalışkan’ın avukatı Buse Asena, müvekkilinin suçla bağı olmadığını savunup, serbest kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 


 

Anahtar Kelimeler:
Sahte Kaza
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