Sahte kimlik zanlıları tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanından tasarufundaki sahte Fransız kimliği ile çıkış yapmak isterken yakalanan 20 yaşındaki kadın zanlı Dorcas Kunsendi Mumbata ve ona yardım ettiği anlaşılan 19 yaşındaki erkek zanlı Amon Mambaka Mbuyi tutuklanmasının ardından dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can 13 Ekim 2018 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Ercan Havaalanından çıkış yapmak isteyen zanlı Dorcas Kunsendi Mumbata’nın huzurda bulunan diğer zanlı Amon Mambaka Mbuyi’nin kendisine yurtdışına gitmek için temin etmiş olduğu bir başkasının kimliğine bürünüp çıkış yapmak için kimliği görevli memura verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Polis zanlı Mumbata’nın suçüstü tespit edilmesinin ardından tutuklandığını ve zanlı Mbuyi’nin ise birlikte olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını belirtti. Polis memuru Ömer Can tutuklanan zanlıların çantasında arama yapıldığını ve zanlı Mumbata’nın orijinal pasaportunun zanlı Mbuyi’nin çantası içerisinde bulunduğunu aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkemizde yasal statüsü bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Cenkay İnan, zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.