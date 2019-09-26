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Sahte kimlikle çıkış yaparken tutuklanan sanığa 6 ay hapis

Tutuklanan Eddi Zemsang, 6 ay hapis cezası aldı.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:32
Sahte kimlikle çıkış yaparken tutuklanan sanığa 6 ay hapis

(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan sahte kimlikle çıkış yapmak isterken tutuklanan Eddi Zemsang, 6 ay hapis cezası aldı.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçların ciddiyetine vurgu yaptı. Sağer, sanığın benzeri suçları işlediği bir dosyası daha olduğunu söyledi. Sağer, sanığın devletin görevli resmi memurlarını kandırmasını aleyhine değerlendirildiğini belirtti. Sağer, sanığın suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkıda bulunmasını lehine değerlendirdiğini söyledi. Sağer, tüm hususlara değinip, sanığa 6 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

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SanıkSahteKimlikGündemKıbrısSanıkhaber
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