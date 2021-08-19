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Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

 Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.L.D ve J.L.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 16:01
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Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.L.D ve J.L.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı-1 N.L.D ve Zanlı-2 J.L.B’nin Sahte Resmi Belge Tasarrufu, Resmi Evrak Tedavüle Sürme, Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Sınır Kapısı’nda Nathan Luvukumuna Dıbıko’nun tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği N.L.D adına düzenlenen sahte Belçika kimliğini veJ.L.B’nin, tasarruflarında sahte olduğunu bildiği J.S adına düzenlenmiş sahte Fransa kimliğini, Güney Kıbırıs'a geçmek için görevli muhaceret memuruna tedavüle sürdükleri esnada suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak konu şahısların üzerlerinde tespit edilen Zanlı-1 'İN adına yazılı Belçika ülkesine ait olduğu kimlik olduğu, fakat yapılan kontrolde 30.03.2019 tarihinden beridir Kongo pasaportu ile giriş yaparak KKTC'de öğrenci izni ile bulunduğu öğrenildiğini anlattı.

Polis, yine zanlı-2 NİN yapılan muhaceret kontrolünde 05.07.2019 tarihinde 30 gün vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlı 1’in tutuksuz, zanlı 2’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Hazal Hacımulla, zanlı 2’nin 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Hacımulla, zanlı 1’in davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.08.2021 17:13
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