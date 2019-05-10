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Sahte kimlikle yakalanan 2 kişi hapse gönderildi!

10 Mayıs 2019 Cuma 19:19
Sahte kimlikle yakalanan 2 kişi hapse gönderildi!
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Kamalı Haber

Sahte kimlikle ülkeye giriş yapan ve Lefkoşa’da tespit edilerek yakalanan Hasan Ersöz ile Semra Ersöz dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlıların daha önceden yurt dışından temin etmiş oldukları Coşkun Yalçın ve Yasemin Yalçın adına düzenlenmiş kimlik kartları üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırmak suretiyle sahteledikleri kimlik kartlarını, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgelerle

20 Şubat 2019 tarihinde, Girne Turizm Limanından ülkeye giriş yaptıklarını söyledi. Alınan bilgi üzerine zanlıların 8 Mayıs 2019 tarihinde tespit edilerek gözaltına alındıklarını kaydeden polis, zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal bağı olmayan ve yasa dışı giriş yapan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların davaları görülünceye kadar 45 gün süre ile cezaevine gönderdi.

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