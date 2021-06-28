Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Hırsızlıkla suçlanıyor
Hırsızlıkla suçlanıyor
Eşini ve kızını dövdü
Eşini ve kızını dövdü
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Sahte Mesaj Panik Yarattı

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Kovid 19 virüsü ile mücadele en etkili yöntem olan aşılanma yöntemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulanıyor. Türkiye Cumhuriyetinden KKTC’ye gönderilen binlerce aşı vatandaşlara yaş gruplarına göre yapılırken cep telefonlarına gelen mesaj panik yarattı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 11:34
521 Okunma
Sahte Mesaj Panik Yarattı

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Kovid 19 virüsü ile mücadele en etkili yöntem olan aşılanma yöntemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulanıyor. Türkiye Cumhuriyetinden KKTC’ye gönderilen binlerce aşı vatandaşlara yaş gruplarına göre yapılırken cep telefonlarına gelen mesaj panik yarattı.

İddiaya göre vatandaşların cep telefonlarına rastgele gönderilen mesaj Dr.Suat Günsel Hastanesi adıyla gönderiliyor. İlgili mesajda “Dr.Suat Günsel Hastanesinin tüm personellerine; Bu hafta tedavülden kaldırılan Kovid 19 aşısı olan JOHNSON KKTC’de ve bir çok ülkede kan pıhtılaşmasından dolayı ölüm ile sonuçlanmış olup tedavülden kaldırılmıştır. Bu aşıyı vurulan tüm personele 28 Haziran 2021 tarihinde kan takviyesi yapılarak kan temizliği yapılacaktır. Dr.Suat Günsel Girne Hastanesi Üniversitesi” yazıyor.

Bu mesaj her iki GSM operatörleri kart sahiplerine rastgele gönderilince vatandaşlar panik yaşadı.

Konuyla ilgili Çiğdem Aydın’nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Yöneticilerinden Dr. Erkut Aşıcıoğlu vatandaşlar bu tür mesajları dikkate almasın sahte bir hesaptan gönderilen bu mesaj kesinlikle doğru değildir. Birileri halkın sağlığı ile oynamaya kalkıyor. Sağlık Bakanlığının tedavülden kaldırma gibi bir kararı yoktur dedi. Aşıcıoğlu, sabah bu mesaj bilgisi Bakanlığımıza ulaştı hemen Yakın Doğu Üniversitesi Yöneticilerinden Mehmet Soykut beye ulaştım mesajın sahte olduğunu kendileri ile alakası olmadığını söyledi dedi.

Aşıcıoğlu, gün içerisinde Polis Genel Müdürlüğüne de konuyla ilgili Bakanımız bilgi verecektir. Bu bir suçtur ve her kim veya kimler yapıyorsa cezasız kalmamalıdır dedi.

Son Güncelleme: 28.06.2021 11:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Üyemiz Bunun İçin Bir An Önce Kurultay İstiyor
Taçoy: Üyemiz Bunun İçin Bir An Önce Kurultay İstiyor
Ankara Mamak Belediyesi’nden Dipkarpaz’a Ziyaret
Ankara Mamak Belediyesi’nden Dipkarpaz’a Ziyaret
Meclis bugün son toplantısını yapacak
Meclis bugün son toplantısını yapacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim