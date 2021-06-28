Sahte Mesaj Panik Yarattı

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Kovid 19 virüsü ile mücadele en etkili yöntem olan aşılanma yöntemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulanıyor. Türkiye Cumhuriyetinden KKTC’ye gönderilen binlerce aşı vatandaşlara yaş gruplarına göre yapılırken cep telefonlarına gelen mesaj panik yarattı.

İddiaya göre vatandaşların cep telefonlarına rastgele gönderilen mesaj Dr.Suat Günsel Hastanesi adıyla gönderiliyor. İlgili mesajda “Dr.Suat Günsel Hastanesinin tüm personellerine; Bu hafta tedavülden kaldırılan Kovid 19 aşısı olan JOHNSON KKTC’de ve bir çok ülkede kan pıhtılaşmasından dolayı ölüm ile sonuçlanmış olup tedavülden kaldırılmıştır. Bu aşıyı vurulan tüm personele 28 Haziran 2021 tarihinde kan takviyesi yapılarak kan temizliği yapılacaktır. Dr.Suat Günsel Girne Hastanesi Üniversitesi” yazıyor.

Bu mesaj her iki GSM operatörleri kart sahiplerine rastgele gönderilince vatandaşlar panik yaşadı.

Konuyla ilgili Çiğdem Aydın’nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Yöneticilerinden Dr. Erkut Aşıcıoğlu vatandaşlar bu tür mesajları dikkate almasın sahte bir hesaptan gönderilen bu mesaj kesinlikle doğru değildir. Birileri halkın sağlığı ile oynamaya kalkıyor. Sağlık Bakanlığının tedavülden kaldırma gibi bir kararı yoktur dedi. Aşıcıoğlu, sabah bu mesaj bilgisi Bakanlığımıza ulaştı hemen Yakın Doğu Üniversitesi Yöneticilerinden Mehmet Soykut beye ulaştım mesajın sahte olduğunu kendileri ile alakası olmadığını söyledi dedi.

Aşıcıoğlu, gün içerisinde Polis Genel Müdürlüğüne de konuyla ilgili Bakanımız bilgi verecektir. Bu bir suçtur ve her kim veya kimler yapıyorsa cezasız kalmamalıdır dedi.