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Sahte mühürle yakalanan zanlılara 3 gün daha tutukluluk

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
Sahte mühürle yakalanan zanlılara 3 gün daha tutukluluk

(Kamalı Haber) -  Lefkoşa’da meydana gelen bir kazada araç içerisinde yapılan kontrolde sahte resmi devlet dairesi mühürleri ve Üniversite mühürleri bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Muhammad Tahir Idrıs ve Abdulrahman Bello tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Abdullahi Bashir Bakari ile Yusuf Daura Ahmed ise olayla bağları olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldı.

 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, 03.10.2019 tarihinde saat 1.00 raddelerinde Haspolat - Lefkoşa anayolu üzerinde Zanlı 2 Abdullahi Bashır Bakarı'nin kirasında bulunan ve Zanlı 1 Muhammad Tahir Idrıs'in kullanmakta olduğu ZPK 686 plakalı araçla bir trafik kazası yaptığını ve kaza mahalline giden polis ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda 7 adet ıslak ve 3 adet soğuk olmak üzere KKTC'de faaliyet gösteren çeşitli Üniversitelere, bakanlıklara ve TC Büyükelçiliği ile Nijerya Büyükelçiliği'ne ait damga mühürleri bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, ilk etapta tutuklanan Abdullahi Bashir Bakari ile Yusuf Daura Ahmed’in ise olayla bağları olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldığını belirtti. Meselede alınması gereken birçok ifade ve bulunması gereken emareler olduğunu belirten polis tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep ederim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Mühür
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