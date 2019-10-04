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Sahte mühürle yakalanan zanlılara 3 gün tutukluluk

Sahte resmi devlet dairesi mühürleri ve Üniversite mühürleri bulunması üzerine tutuklanan zanlılar mahkemede

04 Ekim 2019 Cuma 16:22
Sahte mühürle yakalanan zanlılara 3 gün tutukluluk

(Kamalı Haber)  

Lefkoşa’da meydana gelen bir kazada araç içerisinde yapılan kontrolde sahte resmi devlet dairesi mühürleri ve üniversite mühürleri bulunması üzerine Abdullahi Bashir BakariMuhammad Tahir Idrıs, Yusuf Daura Ahmed ve Abdulrahman Bello tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 TANE SAHTE MÜHÜR

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İzlem Civisilli, 3 Ekim tarihinde saat 1.00 sularında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde   Muhammad Tahir Idrıs'in kullanmakta olduğu ZPK 686 plakalı araçla bir trafik kazası yaptığını ve kaza mahalline giden polis ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda 7 adet ıslak ve 3 adet soğuk olmak üzere KKTC'de faaliyet gösteren çeşitli üniversitelere, bakanlıklara ve TC Büyükelçiliği ile Nijerya Büyükelçiliği'ne ait damga mühürlerinin bulunup emare olarak alındığını belirtti.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını ancak herhangi bir emareye ulaşılamadığını anlattı.

Polis, zanlının verdiği ifadesinde sahte olduğuna inanılan mühürleri yurtdışından Abdulrahman Bello için KKTC'ye getirdiğini söylemesi üzerine, sabah saatlerinde Zanlı Bello'nun  Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, 4 zanlının da 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Mühür
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