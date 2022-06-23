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Sahte paracılar cezaevine gönderildi

23 Haziran 2022 Perşembe 14:12
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Sahte paracılar cezaevine gönderildi
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KAMALI HABER

"Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlılar Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov’un "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 17.06.2022 tarihinde 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Merit Hotel Casino içerisinde aynı yerde sakin Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov’un tasarruflarında bulundurdukları 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olduğuna inanılan toplamda 5100 ABD dolarının 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle sürdüklerini anlattı. Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığından zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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