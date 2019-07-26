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Sahte paradan tutuklanan zanlıya 7 gün daha tutukluk

26 Temmuz 2019 Cuma 15:11
Sahte paradan tutuklanan zanlıya 7 gün daha tutukluk

 Girne ve Lefkoşa’da piyasaya sahte para sürerken yakalanan zanlı Burak Akgün ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, zanlı Burak Akgün’ün sahte banknot tasarrufu, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para ve kredi temini suçundan methaldar olduğunu söyledi. Aydoğanlı, 24.06.2019 tarihinde, Lefkoşa'da sakin Burak Akgün’ün sahte olarak tasarrufunda bulundurduğu 3 adet A437707766 seri numaralı 100 TL’lik banknotu Lefkoşa'da faaliyet gösteren Al-pet isimli üç ayrı benzin istasyonuna vererek tedavüle sürüp kullanımında bulunan ZMV 641 plakalı araca benzin alıp, para üstü alarak sahtekârlıkla 197,50 TL para ve kredi temin ettiğini anlattı. Aydoğanlı, adı edilen zanlının Girne Lemar’da sahte banknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili zanlının konu paraları 13 ayrı işyerinde harcadığının tespit edildiğini ve henüz 3’ünden kamera kayıtlarının alındığına değinen Aydoğanlı, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Aydoğanlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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SahtePARA7GünTutuklulukHaberKıbrıs
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