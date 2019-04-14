Sahte paralara dikkat

Güzelyurt’ta 10-13.04.2019 tarihleri arasında, faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine, bir şahısın, tasarrufunda bulunan B 178290171 seri numaralı 200 TL’lik banknotları tedavüle sürdüğü tespit edilmiş ve bahse konu şahsın tasarrufunda aynı seri numaralı 9 adet daha 200 TL’lik banknot bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numarası ile başlayan “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişi/kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.