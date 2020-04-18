Sahte paralarla yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufunda sahte para ile yakalan zanlı Mohamed Ali Ahmed Alhadiri tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis 17 Nisan 2020 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da zanlı Mohamed Ali Ahmed Alhadiri tasarrufunda bulundurduğu 2 adet “B099348659’’seri numarası içeren sahte 200 TL’lik banknotları binmiş olduğu ticari taksiye ulaşım ücreti olarak taksi şoförüne verip para üstü olan 260 TL’yi alarak sahtekârlıkta para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda 1 adet daha sahte para bulunarak emare aldığını mahkemeye atardı. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak ifade vermediğini ancak bazı beyanları olduğunu belirterek beyanlarının araştırılacağını ve söz konusu paraların nerden ve nasıl temin edildiğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar Zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.