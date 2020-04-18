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Sahte paralarla yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufunda sahte para ile yakalan zanlı Mohamed Ali Ahmed Alhadiri tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 15:46
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Sahte paralarla yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufunda sahte para ile yakalan zanlı Mohamed Ali Ahmed Alhadiri tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis 17 Nisan 2020 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da zanlı Mohamed Ali Ahmed Alhadiri tasarrufunda bulundurduğu 2 adet “B099348659’’seri numarası içeren sahte 200 TL’lik banknotları binmiş olduğu ticari taksiye ulaşım ücreti olarak taksi şoförüne verip para üstü olan 260 TL’yi alarak sahtekârlıkta para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda 1 adet daha sahte para bulunarak emare aldığını mahkemeye atardı. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak ifade vermediğini ancak bazı beyanları olduğunu belirterek beyanlarının araştırılacağını ve söz konusu paraların nerden ve nasıl temin edildiğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar Zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte ParaTutuklama
Yorumlar
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Kktc 2020-04-18 15:57:44

ALLAH belasını versin vu arapların. Dünya ne çekiyorsa bu pis araplardan çekiyor.

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Mustafos Akınciyakis 2020-04-18 17:18:33

Ne diye tutarsınız bunları hapiste? Sınır dışı edin gitsin

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Habeş 2020-04-18 17:24:50

140 liralık yere neden 400 verip 260 alıyor taksici alıkmı

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