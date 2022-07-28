Künye
Kıbrıs 38
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Flaş Haber
Dövmecide tecavüz iddiası!
Kapat

Sahte paraya 4’er ay hapis

Sahte Banknot tasarrufu ve tedavüle sürme suçuyla yargılanan Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut’un dava kararı açıklandı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 12:41
226 Okunma
Sahte paraya 4’er ay hapis
banner48

(Kamalı Haber )

Sahte Banknot tasarrufu ve tedavüle sürme suçuyla yargılanan Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut’un dava kararı açıklandı.

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye sahte Türk Lirası sokan ve bir kısmını piyasaya süren Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut’un tasarrufunda 100’er liralık banknotlardan oluşan 4 bin 800 TL sahte para bulunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Aksun açıkladı.

Aksun, sanıkların mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti.

Aksun, sanık Oğulcan Bulut’un 4. Evre kanser hastası olduğunu ve kısıtlı tedavi imkânı olduğuna vurgu yapıp, sağlık haklarına kavuşabilmesi için ceza takdir ederken bu hususu göz önünde bulundurduklarını dile getirdi. Aksun, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 4’er ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir zam daha!
Bir zam daha!
KATİLLER YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
KATİLLER YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
HAKSEN, asgari ücretin en düşük kamu maaşına sabitlenmesini istedi
HAKSEN, asgari ücretin en düşük kamu maaşına sabitlenmesini istedi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim