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Sahte paraya dikkat!

22 Kasım 2022 Salı 12:05
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Sahte paraya dikkat!



Bostancı’da faaliyet gösteren iki ayrı markete dün müşteri olarak giden iki şahıs, tasarruflarında bulundurdukları MB666888880 seri numaralı 4 adet 50’lik ve 1 adet 20’lik sahte banknotları yaptıkları alışverişlere karşılık söz konusu iş yerlerine vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Polis bahse konu şahısların Yeşilırmak Kara Giriş Kapısından GKRY Bölgesine geçiş yapacakları sırada tespit edilerek tutuklandığını ve kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada yine aynı seri numaralı (MB666888880) 14 adet 50’lik, 1 adet 10’luk ve bir adet 5’lik Sahte banknot daha bulunarak emere olarak alındığını duyurdu.

Polis duyurusunda, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “50’lik, 20’lik, 10’luk ve 5’lik ” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi.

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