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Sahte paraya dikkat!

15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:08
Sahte paraya dikkat!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 14.05.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir bankaya müşteri olarak giden A.M.A.M.A. (E-21), banka hesabına yatırmak için tasarrufunda bulundurduğu 2,200 ABD Dolarını görevli personele vermiş ve söz konusu paralarda yapılan kontrolde, HD 88256527A seri numaralı bir adet 100’lik ABD Dolarının sahte olduğunu tespit etmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. (BRT/PGM)

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