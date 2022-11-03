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Sahte pasaport ile ülkeye giren kişi tutuklandı

Vize borcu nedeniyle, sahte isimle düzenlenen pasaportla ülkeye giren kişi, polisin Lefkoşa’da bir iş yerinde yaptığı denetimde tespit edilerek, tutuklandı.

03 Kasım 2022 Perşembe 11:29
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Sahte pasaport ile ülkeye giren kişi tutuklandı



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde salı günü polis tarafından yapılan denetimde, iş yerinde çalışan ve kendisini M.A. olarak tanıtan şahsın gerçek isminin J.K. olduğu anlaşıldı.

Yapılan ileri soruşturmada, 28 yaşındaki J.K.’nin vize borcu nedeniyle yurt dışında sahtelediği M.A. adına düzenlenmiş pasaportu, KKTC’ye girişinde Ercan Havalimanı’nda görevli memura vererek tedavüle sürdüğü, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü ve sahte beyanla kayıt temin ettiği tespit edildi.

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