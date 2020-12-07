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Sahte pasaport soruşturması tamamlandı

Ercan Havaalanında çıkış yapmak isterken Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçu işleyen zanlı A.K.,  tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:19
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Sahte pasaport soruşturması tamamlandı

Ercan Havaalanında çıkış yapmak isterken Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçu işleyen zanlı A.K.,  tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı.

Polis, zanlının  ‘Evrak Sahteleme’ ve ‘Tedavüle Sürme’ suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 4 Aralık’ta saat 03.00’te Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan ve kendi adına önceden sahtelenmiş olduğu İngiltere pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip, suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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