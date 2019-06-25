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Sahte pasaportla KKTC'ye giriş yaptı

25 Haziran 2019 Salı 15:14
Sahte pasaportla KKTC'ye giriş yaptı

(Kamalı Haber) - Metehan Sınır Kapısı’ndan başkasına ait Kamerun pasaportu ile giriş yapan zanlı Slyvie Mimi Ngoue, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı Slyvie Mimi Ngoue’nin 24 Haziran 2019 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan başkasına ait Kamerun pasaportu ile giriş yaptığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Pasaport
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