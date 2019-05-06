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Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:39
Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı
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 Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı.

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Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 04.30 sıralarında Ercan Havaalanında, Y.M.A. (E-28) başka bir şahıs adına düzenlenmiş Finlandiya pasaportuyla KKTC’den çıkış yapmaya çalıştı. 
Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
SahtePasaportBirKİŞİülke
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Harika 2019-05-06 13:32:20

İşte benim polisim, gurur duyuyoruz, bu şekilde devam :)

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