Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı
06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:39
Sahtepasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan birkişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 04.30 sıralarında Ercan Havaalanında, Y.M.A. (E-28) başka bir şahıs adına düzenlenmiş Finlandiya pasaportuyla KKTC’den çıkış yapmaya çalıştı.
Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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