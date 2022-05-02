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Sahte pasaportla yakalandılar!

Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs Etme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.T , M.D ve D.S mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:59
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Sahte pasaportla yakalandılar!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs Etme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.T , M.D ve D.S mahkeme huzuruna çıkarıldı. 


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak olayla ilgili bulguları aktardı.

Özkoçak huzurda bulunan zanlıların 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçmek için gelen ve KKTC' de turist olarak bulunan İ.T'nin vizesiz geçiş yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu ve kendi adına isdar olunan sahte YA5711305 numaralı İtalya Pasaportunu ve CA592477 numaralı Italya kimliğini, yine ayni tarihte ve saatte Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'den Güney Kıbrıs' a geçmek için gelen ve KKTC'de turist olarak bulunan M.D ,M.İ adına isdar olunan 647895838 numaralı Bulgaristan kimliğini ve 387276877 numaralı Bulgaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürerek işlem yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklanmışlardır.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı D.S'nin mesele ile bağlantısI tespit edilmiş olup derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis meselenin hali hazırda yeni başladığını zanlılar M.D ve M.İ'nin  vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağı belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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