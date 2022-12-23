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Sahte PCR'a hapis cezası

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen sanık Farhad Abedı Dorcheh’in aleyhindeki karar açıklandı.

23 Aralık 2022 Cuma 11:30
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Sahte PCR'a hapis cezası



(Kamalı Haber)

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen sanık Farhad Abedı Dorcheh’in aleyhindeki karar açıklandı.

Sanık “Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs” suçlarından itham edilen sanık suçlamaları kabul etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık aleyhinde oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Vedia Barkın açıkladı. Heyetin suçlu bulup mahkum ettikleri sanık oybirliği ile 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Sanık, 20.02.2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek için, PCR testi yaptırmadığı halde X0002168578 Barkod nolu Negatif sonuçlu KKTC Sağlık Bakanlığı formatındaki PCR testini, İran'da bulunan Hasan Sluíman isimli arkadaşı aracılığı ile hazırlanmasını talep edip kendisine ait POCO 5G Marka cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden gönderterek, ayni gün Ercan havalimanından söz konusu sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada İstanbul Handling de görevli Yunus Emre Aydoğar tarafından belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.

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