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Sahte PCR skandalında flaş gelişme!

Bülent Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkemize gelen 21 kişilik orkestrasına sahte PCR belgesi sağlayan zanlı Yılcay Takar ve zanlı Mehmet Öz’ün ardından otelin casino müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu da tutuklanarak, sabah mahkemeye çıkarıldı.

02 Eylül 2021 Perşembe 15:18
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Sahte PCR skandalında flaş gelişme!

Kaynak: (Kamalı Haber)

Bülent Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkemize gelen 21 kişilik orkestrasına sahte PCR belgesi sağlayan zanlı Yılcay Takar ve zanlı Mehmet Öz’ün ardından otelin casino müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu da tutuklanarak, sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, olayla ilgili bulguları aktardı.

Çebi, huzurda bulunan zanlı Süleyman Leventoğlu’nun “Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarına methaldar olduklarını söyledi.

Polis 28 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.15 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda, Bafra’da faaliyet gösteren Nuhun Gemisi isimli Hotel’ de ayni gün Bülent ERSOY’ un vereceği konserde orkestra ekibi olarak gelen zanlılar Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin beraberlerinde bulunan 26 Ağustos 2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait PCR testlerini KKTC’ye giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiklerini söyledi.

Polis yine ayni ekiple birlikte gelen zanlılar Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Onur Özelçağlayan, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya’nın ise beraberlerinde bulunan 26.08.2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait PCR testlerini KKTC’ ne giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri sırada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Aytaç Çebi, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada İskele’ de sakin zanlı Yılcay Takar’ın ek ifade verip, zanlı Süleyman Leventoğlu’nun kendisini arayıp, casinoya çağırarak, ilgili kişilerin pcr işlemlerinin hızlandırılmasını isteyip, kimlik fotokopilerini aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:27
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