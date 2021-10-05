Sahte PCR testi krizi bitmiyor! Bülent Ersoy iddialara yanıt verdi

Konser için KKTC'ye gelen Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, koronavirüs ile ilgili düzenlenen belgelerinin sahte çıkması nedeniyle geçtiğimiz ay kaldıkları otelde gözetim altına alınmıştı. Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan müzisyen ekibi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlamışlardı.

Bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'Bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" demişti.

Yaşanan olaya isyan eden müzisyenler, "Herkesi işinden gücünden etti, devlet memurluğundan etti' sözleriyle Diva'ya tepkilerini göstermişlerdi.

BÜLENT ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından suçlamaları kabul etmeyen Bülent Ersoy sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Avukatını vekil atayan Ersoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı: