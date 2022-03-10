Sahte PCR testinden iki tutuklama

Gazimağusa’da, S.A.(K-21) ve N.K.’ın (K-18), dün yapılan sürüş ehliyeti sınavına katılabilmek için daha önceden yaptırdıkları negatif sonuçlu PCR test belgeleri üzerinde tarih değişikliği yapıp, sahte belgenin çıktısını görevli memura verdiği tespit edildi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.