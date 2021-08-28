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Sahte PCR testine izin!

28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:53
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Sahte PCR testine izin!

Bülent Ersoy'un KKTC’de vereceği konserinde sahne alacak orkestra ekibinin PCR testlerinin sahte olduğu anlaşıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın uygun görmemesine rağmen, Ercan Havaalanından çıkış yaptılar. Şuan halkın içinde bu ekip ve konser alanına gittiler.  Sahte PCR testi ile ,ülkeye giriş yaparak konser alanına gittiler.KKTC'de vakaların artması ile yaşanan bu olay kafalarda soru işareti bıraktı. İsteyen herkes elini kolunu sallayarak sahte PCR testi ile ülkeye giriş yapabilecek mi?

Son Güncelleme: 29.08.2021 00:03
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