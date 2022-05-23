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Sahte PCR testiyle yakalandılar!

Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken sahte PCR belgelerini tedavüle süren zanlılar Anton Semenov ve Ruslan Dzhemilov’un ardından zanlı Marİa Astashİna da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:11
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Sahte PCR testiyle yakalandılar!

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlılar Anton Semenov ve Ruslan Dzhemilov’un “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Kuşak, zanlıların 19 Mayıs 2022 tarihinde, saat 16.15 raddelerinde Ercan Havaalanı’nda KKTC’den çıkmak için kendi adlarına sahte olarak düzenlenen KKTC Sağlık Bakanlığı’nın X0000530110 ile X0002520864 barkod numaralı negatif sonuçlu PCR testlerini, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı yerdeki görevli yer hizmetleri görevlisine verdiğini belirterek, zanlıların sahte belgeyi tedavüle sürdüğü ve sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği esnada yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Kuşak, 22.05.2022 tarihinde ise iki zanlının vermiş oldukları ifadelerinde zanlı Marıa Astashına’nın konu pcr’ları sahteleyip, kendilerine verdiğini beyan ettiklerini ve aynı gün zanlının tutuklandığını belirtti.

Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin söz konusu olduğuna işaret eden Kuşak, serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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