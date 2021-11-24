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‘Sahte PCR’den tutuklandı, çıkınca ‘Tatar’a ziyaret’ fotoğrafı paylaştı!

Sahte PCR ile 18 Kasım’da Ercan’dan çıkış yapmak isterken tutuklanan yapımcı Rabih Rabea ve arkadaşları, dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaştı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 16:59
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‘Sahte PCR’den tutuklandı, çıkınca ‘Tatar’a ziyaret’ fotoğrafı paylaştı!
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Sahte PCR ile 18 Kasım’da Ercan’dan çıkış yapmak isterken tutuklanan yapımcı Rabih Rabea ve arkadaşları, dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaştı.

“Devlet Sarayı’nda bizi kabul eden Ersin Tatar bana ve Hollywood’tan arkadaşlarıma, Kuzey Kıbrıs’ın sunabileceği çok şey olduğunu söyledi. Biz de O’na Kuzey Kıbrıs’a inandığımızı ve Hollywood üretimleriyle, emlak sektörüyle ve var olan diğer şeylerle üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söyledik” notuyla Tatar’ı ziyaretinden foto paylaşan yapımcı, 19 Kasım’da sahte PCR’den mahkemeye çıkarılmış, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri almıştı.

18 Kasım’da sahte PCR ile çıkmak istediler, 19 Kasım’da mahkemeye çıkarıldılar

18 Kasım tarihinde Ercan’dan sahte PCR testi ile çıkmak isterken yakalanan iki zanlıdan biri olan yapımcı ve beraberindeki bir arkadaşı 19 Kasım’da mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Zanlı yapımcının, arkadaşı aracılığı ile sahte PCR testini Ercan Havalimanı’nda görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü belirten Polis, özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını hatta kayıtlarının dahi olmadığı tespit edildiğini söylemişti.

‘Sahte Evrak Düzenleme ve Sahte Evrağı Tedavüle Sürmek’ suçları ile mahkemeye çıkarılan zanlıların suçlarını kabul ettiği de belirtilmişti.

Polisin talebini değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir vermişti.

19 Kasım’da tutuklandı, 23 Kasım’da Tatar’la fotoğraf paylaştı…

Sahte PCR ile 18 Kasım’da Ercan’dan çıkış yapmak isterken tespit edilen, 19 Kasım’da çıkarıldığı mahkemece hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan yapımcı Rabih Rabea, dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Tanınmış yapımcının fotoğraftaki, “Devlet Sarayı’nda bizi kabul eden Ersin Tatar bana ve Hollywood’tan arkadaşlarıma, Kuzey Kıbrıs’ın sunabileceği çok şey olduğunu söyledi. Biz de O’na Kuzey Kıbrıs’a inandığımızı ve Hollywood üretimleriyle, emlak sektörüyle ve var olan diğer şeylerle üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söyledik” notu da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı ise ziyarete ilişkin herhangi resmi açıklama yapmadı.

Kaynak : Yenidüzen

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