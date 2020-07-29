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Sahte polis yakalandı

Gazimağusa’da E.K.(E-30), polis olmamasına rağmen kendisini polis olarak tanıtıp bir şahıstan 100 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin etti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:52
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Sahte polis yakalandı

Gazimağusa’da E.K.(E-30), polis olmamasına rağmen kendisini polis olarak tanıtıp bir şahıstan 100 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin etti. 
Polisten verilen bilgiye göre, E.K tutuklandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Tutuklama
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