Gazimağusa’da E.K.(E-30), polis olmamasına rağmen kendisini polis olarak tanıtıp bir şahıstan 100 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin etti.
Polisten verilen bilgiye göre, E.K tutuklandı.
Sahte polis yakalandı
Gazimağusa’da E.K.(E-30), polis olmamasına rağmen kendisini polis olarak tanıtıp bir şahıstan 100 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin etti.
29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:52
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Gazimağusa’da E.K.(E-30), polis olmamasına rağmen kendisini polis olarak tanıtıp bir şahıstan 100 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin etti.