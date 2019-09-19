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Sahte sipariş fişleri ile para çalan zanlı mahkemede

Zanlı Sulhan Parlak tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:40
Sahte sipariş fişleri ile para çalan zanlı mahkemede

 Lefkoşa’da faaliyet gösteren China Baazar’da çalıştığı sırada sahte sipariş fişleri ile para çalan zanlı Sulhan Parlak tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Sulhan Parlak’ın Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 20l7-2019 yılları arasında Lefkoşa Ortaköy’de Müstahdemi olarak çalışmakta olduğu Chına Baazar isimli iş yerine ait muhtelif eşyaları Sahte Sipariş Fişi düzenleyerek henüz daha tespit edilemeyen iş yerlerine satış yaparak şu ana kadar yapılan tespitlerde 257.000 TL sirkat ettiğini anlattı. Polis, l8.09.20l9 tarihinde mesele ile ilgili polise şikâyet yapılması üzerine tahkikata başlandığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlıya ait Girne’de Vakıflar Pasajında bulunan isimsiz iş yerinde yapılan aramada Chına Baazar’a ait sayımları henüz yapılmayan çok miktarda hediyelik eşya malzemesi bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyleyerek, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yeni başladığı, alınması gereken birçok ifade olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması durumunda halen daha bulunması gereken emarelere ve ifadesi alınması gereken tanıklara müdahale edeceğinin aşikâr olduğunu belirterek, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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Anahtar Kelimeler:
SahteMahkemeHaberKırbıs
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