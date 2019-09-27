Sahte sipariş fişleri ile para çaldı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da faaliyet gösteren China Baazar’da çalıştığı sırada sahte sipariş fişleri ile para çalan zanlı Sulhan Parlak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

SAHTE SİPARİŞ FİŞLERİ DÜZENLEMİŞ

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı Sulhan Parlak’ın 20l7-2019 yılları arasında Lefkoşa'da çalışmakta olduğu China Baazar isimli iş yerine ait muhtelif eşyaları sahte sipariş fişi düzenleyerek henüz daha tespit edilemeyen iş yerlerine satış yaparak şu ana kadar yapılan tespitlerde 257.000 TL sirkat ettiğini anlattı.

MALLARI KENDİ İŞ YERİNE GÖTÜRMÜŞ

Polis, zanlıya ait Girne’de Vakıflar Pasajında bulunan isimsiz iş yerinde yapılan aramada Chİna Baazar’a ait 148 kalem, 38 bin TL değerinde hediyelik eşya malzemesi bulunduğunu belirterek zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.