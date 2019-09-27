Sahte sipariş fişleri ile para çaldı

(Kamalı Haber)
Lefkoşa’da faaliyet gösteren China Baazar’da çalıştığı sırada sahte sipariş fişleri ile para çalan zanlı Sulhan Parlak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
SAHTE SİPARİŞ FİŞLERİ DÜZENLEMİŞ
Mahkemede olayı aktaran polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı Sulhan Parlak’ın 20l7-2019 yılları arasında Lefkoşa'da çalışmakta olduğu China Baazar isimli iş yerine ait muhtelif eşyaları sahte sipariş fişi düzenleyerek henüz daha tespit edilemeyen iş yerlerine satış yaparak şu ana kadar yapılan tespitlerde 257.000 TL sirkat ettiğini anlattı.
MALLARI KENDİ İŞ YERİNE GÖTÜRMÜŞ
Polis, zanlıya ait Girne’de Vakıflar Pasajında bulunan isimsiz iş yerinde yapılan aramada Chİna Baazar’a ait 148 kalem, 38 bin TL değerinde hediyelik eşya malzemesi bulunduğunu belirterek zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi
Polis, soruşturma amaçlı zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
sana verilen güveni süüsttümal ettiğine deydimi üç kuruş para için kendini bu gibi rezil süfa eden her kim olursa olsun beş kuruş etmez ne adam ne hayvan zibil çöp başka bir halt olmaz yaramaz adam gibi çalışan her zaman kazanır az veya çok sebaat eden inanın herzaman toplumda yeri ve itibar güveni kazanır bundan güzel bişe yok olamaz kimse demesin ben çalıp çırpacam bana kar alacak Allah kimsenin hakkını kimsenin yanında bırakmaz mutlak bir gün çıkar gerek günlük kazan gerek az ye ama insanlığını dürüstlüğünü güveni asla kaybetme şu üçgünlük dünyada hiç bir dünya malı için inanın asla haram kötü yanlış bişe için değmez doğru dürüst insan niyet kalp temizliği olsun sağlıkta parada olur herşey bu dünyada kalacak mücadele etmek azimli ve doğruluk dürüstlük ne kendin nede ailen çoluk çocuğun için çalma ki bu zavallılardan çıkmasın